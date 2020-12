5 Spiele-Apps für den Familienabend

Just Dance Now

Wenn es ins Duell mit der Familie geht, findet die Schlacht meisten an einem Tisch statt. Wer nach einer alternativen Form des Wettkampfes sucht, wird möglicherweise bei Just Dance Now fündig. Das beliebte Spiel von Ubisoft ist auf den Konsolen populär geworden, bei Just Dance Now handelt es sich um einen adaptierten Ableger für mobile Endgeräte.

In Just Dance Now geht es, wie der Name bereits vermuten lässt, ums Tanzen. Die App bietet ein relativ großes Potpourri aus verschiedensten Songs an, zu denen eigene Choreografien vorhanden sind. Diese werden auf einem Bildschirm vorgezeigt und müssen möglichst genau nachgetanzt werden. Während auf der Konsole Kameras verwendet werden, um die Bewegungen der Tänzer einzufangen, nutzen die mobilen Varianten die Beschleunigungssensoren des Smartphones.

Während dieses in der rechten Hand platziert werden muss, werden die Dance-Moves auf einem Bildschirm, beispielsweise einem Laptop oder Apple TV, projiziert. Theoretisch beschränkt Just Dance Now auch nicht die Anzahl der Mitspieler, da jeder auf einem eigenen Bildschirm oder und mit dem eigenen Smartphone spielen kann. Jeder mit einem eigenen Endgerät kann daher an einer gemeinsamen Session teilnehmen, theoretisch auch Online aus der Distanz.

Just Dance Now ist kostenlos für iOS und Android erhältlich