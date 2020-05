Adblock Plus bringt werbefreien mobilen Browser

Mit der Blockade störender Werbung sinke der Datenverbrauch und verlängere sich die Batterielaufzeit, ortet Adblock weitere Vorteile. Die neuesten Entwicklungen und Diskussionen zu dem Projekt können in einer eigenen Google+-Gruppe verfolgt werden. Der Browser soll in den nächsten Stunden im Play Store verfügbar werden. Bereits im Februar hatte Adblock Plus einen Desktop-Browser mit ähnlicher Funktionalität vorgestellt.

Der Blocker ist umstritten, weil ein Abstimmungs-System in der „Adblock-Plus-Community“ zur geblockten „störenden“ Werbung den Kritikern als nicht transparent erscheint. Außerdem stören sich Werbeunternehmen daran, dass sie für die Aufnahme in eine Freischaltungsliste von Adblock Plus zu Kasse gebeten würden und sich quasi freikaufen müssten. Eine Klage von „ Zeit Online“ und „ Handelsblatt.com“ gegen eine „Wegelagerei“ fand allerdings vor drei Wochen vor dem Landgericht Hamburg kein Gehör.