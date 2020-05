App der Schweizer Polizei sagt Verbrechen voraus

Es ist so, dass Polizeibehörden in Genf dem Thurgau und in Bern darüber nachdenken, diese Präventionstechniken wieder abzuschaffen, da dadurch viele Gebiete in Städten ghettoisiert werden.

In München und Nürnberg wird die App seit Ende letzten Jahres in Form eines Pilotprojekts genutzt, von dort sind allerdings noch keine Ergebnisse verkündigt worden. In Zürich sank die Einbruchsrate nach Einführung der App angeblich um 14 Prozent, in besonders stark bewachten Gebieten sogar um 30 Prozent.