Apple will mit Beats Music den Streamingmarkt aufmischen

Im Mai 2014 hat Apple für rund drei Milliarden US-Dollar Beats Electronics übernommen. Neben der Kopfhörer- und Lautsprechersparte gehört seither auch der Streamingdienst Beats Music zum Apple-Konzern. Seither wird spekuliert, was Apple mit dem Streamingdienst vorhat.

Laut einem Bericht von 9to5Mac soll Beats Music nun als herkömmlicher Streamingdienst mit kostenpflichtigen Abomodell in Apple-Geräte integriert werden. Mit einem Preis, der niedriger als der von Konkurrenzprodukten sein soll, will Apple den Streamingmarkt aufmischen. In den USA soll Beats Music 7,99 US-Dollar im Monat kosten. Der Konkurrenten Spotify, Rdio und Google Music kosten hingegen 9,99 Dollar im Monat.