Arbeiterkammer kritisiert zu neugierige Navi-Apps

Bei sieben von neun Navi-Anbietern konnten Datenschutzerklärungen auf der Website gefunden werden. Trotz des oft enormen Umfangs von bis zu 15 Seiten bleibt laut AK so manche konkrete Datennutzung im Dunkeln. Einige Anbieter weisen darauf hin, dass persönliche Daten wie Positionsdaten nur anonymisiert weitergegeben würden: So heißt es bei einem Anbieter, um "(...) Verhaltensmuster zu analysieren, neue Services zu entwickeln und sie Dritten nach eigenem Ermessen zur Verfügung zu stellen (...)".

In einem anderen Fall werden Daten aber personenbezogen an Dritte weitergegeben, wenn der Anbieter meint, dass es "für die Rechtsdurchsetzung Dritter nötig ist oder den Zwecken der nationalen Sicherheit dient". "Ein Anbieter weist darauf hin, dass persönliche Daten auch in Ländern verarbeitet werden dürfen, in denen die Datenschutzgesetze weniger streng sind als im Wohnsitzland der Nutzer", so Zimmer.