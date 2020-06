AVG-Studie: Facebook ist die gierigste Mobile-App

Eingeteilt in verschiedene Kategorien hat der Antivirus-Software-Hersteller AVG die schlechtesten Android-Apps aufgelistet. Demnach hat die App von Facebook beim Ressourcenverbrauch die höchste Gesamtauswirkung auf das Smartphone beziehungsweise Tablet. Danach folgen Spotify, Instagram, Path und Amazon.

AVG bezieht beim Ranking auf statistisch relevante Daten, die im vierten Quartal 2014 in den USA, Großbritannien und Australien erhoben wurden. Untersucht wurden wie viele Ressourcen, also Akkuverbrauch, Speicherbedarf und Datentransfer, die jeweiligen Apps in Anspruch nehmen. Gaming-Apps wurden bei diesen Berechnungen gesondert aufgelistet.