"Banking muss nebenher laufen"

Die Bank, die seit knapp eineinhalb Jahren auch ein kostenloses Girokonto im Angebot hat, lädt Kunden per App auch zum Kontowechsel ein. Dazu genügt es ein zweiseitiges Formular in der Anwendung auszufüllen und am Smartphone-Bildschirm zu unterschreiben. Daueraufträge werden, so dies möglich ist, übernommen, auch der Arbeitgeber wird über die neue Kontonummer informiert.

"25 Prozent unserer Neukunden nutzen dieses Service", sagt Schneider. Auch Bestandskunden der Bank können über die App ein Girokonto eröffnen. Das passiert innerhalb kürzester Zeit, da die Identifikation und Authentifizierung über die App bereits erfolgt sind. Schneider: "Nach drei Minuten ist das Konto sichtbar."