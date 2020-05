BitTorrent bringt sichere Chat-App raus

BitTorrent kennen die meisten wohl als Filesharing-Protokoll. Jetzt gibt es seit kurzem mit BitTorrent Bleep eine App für Windows, Android und iOS, mit der sich via Textnachrichten und Internet-Telefonie sicher kommunizieren lässt. Jede Nachricht wird automatisch verschlüsselt und die Daten werden nicht auf den Server zwischengespeichert, sondern die Nutzer kommunizieren direkt via P2P-Verbindung.

Die Nutzung erfolgt vollständig anonym, es reicht ein Nickname. Wer von seinen Freunden via E-Mail-Adresse oder Telefonnummer gefunden werden will, kann diese Daten jedoch sehr wohl hinterlegen. Die BitTorrent-Bleep-App verfügt zudem über eine „Whisper“-Funktion: Nachrichten, die in diesem Modus gesendet werden, zerstören sich selbst binnen 25 Sekunden.