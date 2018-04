Map of Life

Wer sich öfters auf Wandertouren in der Natur begibt, wird auch immer wieder dem ein oder anderen unbekannten Lebewesen begegnet sein. Ob Schmetterling und Frosch im Wald oder der Fisch beim Angeln, nicht jede Art ist einem auf Anhieb bekannt. Eine App, die hier möglicherweise Abhilfe schafft ist Map of Life (kurz: MOL). Die zum großen Teil an der University of Yale entwickelt Anwendung kommt mit einem beträchtlichen Datensatz daher.



Fisch, Reptilien, Vögel oder Pflanzen sind nur einige der vielen Kategorien, die sich bei MOL durchforsten lassen. Neben einer Identifizierung des gesuchten Lebewesens liefert die App noch einige Zusatzinfos und bietet unter anderem die Möglichkeit, an einer umfangreichen Datenbank mitzuwirken.



Map of Life ist kostenlos für iOS und Android verfügbar.