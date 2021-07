Die besten Foto-Editor-Apps für Smartphone und Tablet

Snapseed

ToolWiz Photos

Alleine die Option „Prisma“, die an der äußerst beliebten gleichnamigen App angelehnt ist, bietet über 50 einzelne Kunstfilter, die Fotos mit mehr oder weniger künstlerischen Effekten versehen. Die eigenen Bilder können beispielsweise in Kinderzeichnungen und Handskizzen verwandelt oder mit poppigen Farben und Mustern bearbeitet werden, die oftmals an den Stil berühmter Kunstwerke orientiert sind.

Hauptsächlich wird dies mittels vorkonfigurierten Schaltflächen bewerkstelligt, die wie von Instagram bekannt, die Effekte per einfachem Tippen anwenden. Auf Wunsch können Nutzer zusätzlich noch per Wischgeste das Ausmaß der Retusche manuell einstellen.

Facetune

Zu den Top-Kandidaten in Sachen detailliertem Retuschieren gehört Facetune. Die Anwendung setzt im Gegensatz zu Snapseed und Co. weniger auf künstlerische Filter, sondern legt den Fokus auf detailliertes Editing. Facetune ist, wie der Name bereits vermuten lässt, vor allem für Selfies und Fotos mit Personen geeignet. So bietet die App unter anderem die Option „Bleichen“ die sie hauptsächlich um das Bearbeiten von Zähnen kümmert.

Ist man beispielsweise mit der Helligkeit der eigenen Beißer unzufrieden, können diese mit einem einfachen Wischen über die gewünschten Stellen aufgehellt werden. Der Effekt funktioniert überraschend gut, mit der eingebauten Zoom-Funktionen können sogar die kleinsten Ecken editiert werden.