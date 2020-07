Eine Million Dollar für "Yo" sagende App

Eine App, die nur das Wörtchen „Yo“ übermittelt - für diese Spielerei haben Investoren laut US-Medienberichten vom Mittwoch binnen zwei Monaten eine Million Dollar (rund 737.000 Euro) gegeben. Wer die kostenlose Anwendung, die für Android und iOS verfügbar ist, auf sein Smartphone lädt, kann damit gleichzeitig eine Text- und eine Sprachnachricht an Freunde senden. Der Inhalt lautet jeweils lediglich "Yo".

Einer der Erfinder, Or Abel, erklärte in der New York Times: „Die Leute denken, es ist nur eine App, die 'Yo' sagt. Aber das stimmt gar nicht.“ Schließlich gehe es um „kontextbasierte“ Mitteilungen: Der jeweilige Kontext mache klar, was gemeint sei. So könnten etwa Nachrichtenseiten und Blogs mit einem „Yo“ darauf hinweisen, dass ein neuer Artikel veröffentlicht wurde. Zur Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien bietet die Anwendung zudem die Möglichkeit, sich per „Yo“ darüber informieren zu lassen, wenn ein Tor gefallen ist.

Im App Store von Apple fielen die Meinungen über die Anwendung geteilt aus. Einige Nutzer flüchteten sich in Sarkasmus: „'Yo' ist ein Lebensstil. Seit ich 'Yo' heruntergeladen habe, haben sich alle meine Beziehungen verbessert und der Großteil meiner Haare ist nachgewachsen“, schrieb ein Anwender.

Die Programmierung der App dauerte laut der Nachrichtenseite „Think Progress“ nur acht Stunden. Derzeit werde sie von 50.000 Nutzern verwendet, die damit bereits rund vier Millionen „Yos“ verschickt hätten.