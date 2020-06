Facebook legt Fokus auf mehr Apps und günstige Handys

Facebook startete die Initiative „Internet.org“, die günstige Internet-Verbindungen in Entwicklungsländer bringen will. Einen Zwischenstand zu den Bemühungen gibt es möglicherweise Ende Februar, wenn Facebook-Gründer Mark Zuckerberg auf der Mobilfunk-Konferenz Mobile World Congress in Barcelona auftritt. Olivan betonte, dass Handys und Tablets inzwischen eine Schlüsselrolle für Facebook spielen. Aktuell lege rund jeder zweite neue Nutzer sein Profil auf einem mobilen Gerät an. Das ist ein scharfer Kontrast zu den ersten Versionen von Facebooks Smartphone-Apps, in denen man sich gar nicht als neuer Nutzer anmelden konnte.