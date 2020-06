Facebook veröffentlicht versehentlich Snapchat-Alternative

Dass Facebook nach der misslungenen Übernahme von Snapchat an einem eigenen derartigen Dienst arbeitet, ist kein Geheimnis. Am Montag sah es dann auch so aus, dass alle Gerüchte offiziell bestätigt werden. Die App Slingshot (by Facebook) tauchte unvermittelt in einigen Ländern in Apples App Store auf und erlaubt ähnlich wie Snapchat das Versenden von Bildern und Videos, die, einmal geöffnet, bald wieder verschwinden.