Fragment: Fotos mit Kaleidoskop-Effekt

Ausgewaschene Farben, kunstvolle Replikationen und Spiegelungen im Foto. Retro-Bilder mit Spiegeleffekten sind im Trend. Was auf den ersten Blick recht ausgefallen und aufwändig wirkt, kann mit der App Fragment in nur wenigen Handgriffen umgesetzt werden und man hat gleichzeitig einiges an kreativem Spielraum.