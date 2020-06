Game of Thrones: Hodor-Tastatur für Android veröffentlicht

Alternative virtuelle Keyboards, die mit iOS 8 ja auch in der Apple-Welt Einzug halten werden, erfreuen sich bei Android großer Beliebtheit. Die perfekte alternative Tastatur für Fans der Figur Hodor aus Game of Thrones wurde nun auf Google Play für einen Dollar (0,73 Euro) veröffentlicht . Die Tastatur-App ist schnell erklärt: "Sei wie Hodor. Sag Hodor. Hodor hodor hodor."

Zur Erklärung für Nicht-Fans: Bei der Figur Hodor handelt es sich um einen liebenswerten, aber fast stummen Charakter, der nur das Wort " Hodor" sagen kann, wenn er mit Personen in seinem Umfeld interagiert. Dieses Kommunikationsverhalten kann mit der Tastatur perfekt simuliert werden. Denn statt Buchstaben und Ziffern haben User nur das Wort " Hodor" zur Auswahl.