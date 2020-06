Google bringt YouTube-App für Kinder

Wie USA Today berichtet, startet YouTube am 23.2. mit einer neuen kostenlosen Android-App, die sich rein an Kinder richtet. Grund sei laut Google, dass die familiengerechten Inhalte auf der Videoplattform immer beliebter werden. Der Name der neuen App lautet YouTube Kids und sie soll einerseits nur kinderfreundliche Inhalte bieten und andererseits auch ein überarbeitetes Interface aufweisen. So sollen Kommentare komplett ausgeblendet werden und die Bedienung soll speziell auf kleine Finger angepasst sein.

Eltern haben darüber hinaus die Möglichkeit, Zeitfenster festzulegen, in denen die Kinder die App nutzen dürfen. Läuft die Zeit aus, braucht es ein Passwort, um weiterschauen zu können.