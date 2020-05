Google Play: Vorregistrierung für Apps möglich

Wie Android an Me entdeckt hat, ist es ab sofort möglich, sich für Android-Apps vorzuregistrieren , die noch nicht erschienen sind. Ein Beispiel dafür ist Das Spiel Terminator Genisys: Revolution von Glu Mobile. Klickt man den entsprechenden Button an, heißt es: „Sie erhalten dann an dem Tag, an dem die App veröffentlicht wird, eine Benachrichtigung. Durch Tippen auf "Registrierung aufheben" können Sie Ihre Registrierung rückgängig machen.“

Die Funktion ist besonders für App-Entwickler interessant, da sie dadurch bereits vor Veröffentlichung der App Interesse wecken können.