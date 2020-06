Google startet digitalen Zeitungskiosk in Deutschland

Zur Erlösaufteilung zwischen den Verlagen und Google machte der Internet-Konzern keine Angaben. Es ist nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa allerdings flexibler als beim Google-Wettbewerber Apple, wo die Verlage in der Regel 70 Prozent der Einnahmen erhalten. Parallel zum Start in Deutschland bringt Google Kiosk auch in Frankreich heraus. In den USA, Großbritannien und Italien gibt es das Angebot bereits. In Österreich ist es bislang noch nicht verfügbar.