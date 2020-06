A1 Handy Parken nun auch in Graz, Linz und Baden verfügbar

Ab sofort können auch in Graz, Baden und Linz per Mobiltelefon Parkscheine gelöst werden. Das teilte A1 in einer Aussendung mit. Um bei Handy Parken einen Parkschein lösen zu können, muss entweder eine SMS an die Nummer 0800 664 4242 gesendet oder die entsprechender Smartphone-Applikation verwendet werden. Die dabei anfallenden Kurznachrichten sind in den SMS-Paketen der Handybetreiber inkludiert.

Zum Bezahlen der Parkscheine ist die einmalige Anmeldung mobilen Zahlungsdienstleister Paybox nötig. Die per Paybox bezahlten Parkscheine werden dann direkt vom Bankkonto der Nutzer abgebucht. Für die Parkscheinbuchung per Handy Parken fallen pro Parkschein 0,18 Euro Buchungsgebühr an. Für Viel-Parker gibt es dafür ein Paket um 2,99 Euro pro Monat oder um 29,99 Euro im Jahr.

10 Minuten vor Ablauf des Parkscheins erhält der Kunde im Falle einer Buchung per SMS eine Erinnerungs-SMS, bei einer Parkscheinbuchung per App erhalten die Nutzer eine Notification.