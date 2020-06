iPad-App für Facebook integriert Games und Trending Topics

Wie Facebook in einem Blogeintrag mitteilte, wird die nächste iPad-Appversion eine neue Seitenleiste erhalten, in der Trending Topics, aber auch Trending Videos angezeigt werden. Zudem sollen Apps und Games, bei denen man sich mit Facebook-Login anmelden kann, in der Leiste prominent angezeigt werden. Dabei werden einem sowohl eigene Games, als auch Games von Freunden ans Herz gelegt.