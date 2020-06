Lineapp: Eine App als Intercom-System

In den kommenden Monaten will Lineapp ein eigenes Gerät auf den Markt bringen, mit dem Lineapp und konventionelle Kommunikationskanäle, etwa Betriebsfunk, vereint werden sollen. Dadurch will man unter anderem eine direkte Möglichkeit, bei Veranstaltungen mit Behörden zu kommunizieren, schaffen. Auf der Lineapp-Homepage sollen künftig außerdem Geräte wie Headsets, die sich besonders für die Lineapp-Verwendung eignen sollen, empfohlen werden.

Neben der Kommunikation innerhalb eines Netzwerks will das österreichische Start-up in Zukunft auch eine "long distance"-Variante seines Dienstes anbieten. Dabei soll man sich mit anderen Lineapp-Benutzern via Internet verbinden. Die Identifikation der Teilnehmer erfolgt dann wie bei WhatsApp über Telefonnummern. "Unser Ziel ist es, Leute schnellstmöglich zu verbinden", meint Lukas Steiner. Vorerst wird mit Lineapp aber vor allem der B2B-Bereich anvisiert.