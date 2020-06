Microsoft geht gegen irreführende App-Kopien vor

Als Beispiel gibt Microsoft Anleitungen für Spiele an: Aus dem App-Namen muss klar hervorgehen, dass es sich nicht um das eigentliche Spiel handle. So muss in diesem Fall die Bezeichnung "Game Guide" vor dem Spielnamen stehen, eine Nachstellung wie bisher ist nicht mehr möglich. So sollen Verwechslungen vermieden werden.

Auch bei den Logos gelten künftig strengere Richtlinien: Das Logo der ursprünglichen App muss sich ab sofort deutlich von der des verwandten Programms unterscheiden. Eine Spiegelung oder Vertauschung der Farben ist mit den neuen Regeln nicht mehr möglich.