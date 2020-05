Ministerin Karmasin stellt FamilienApp vor

Außerdem zeigte sich, dass es Informationskanäle für die jüngere Generation brauche. "Der missing link ist die FamilienApp", so Karmasin. Sie biete rund um die Uhr Informationen zu familienpolitischen Leistungen und zu Erziehungsthemen, kann mit Basisdaten der Kinder gefüllt werden und verfüge über Erinnerungsfunktionen etwa zu Impfungen. Auch Stundenpläne lassen sich speichern und weiterleiten, etwa an Au-pairs, Kindermädchen, die Großeltern oder Elternteile, die nicht im gleichen Haushalt leben, erklärte die Ressortchefin. Die Daten werden nur lokal am Smartphone gespeichert, betonte sie.

Praktisch seien auch die Checklisten etwa zum Inhalt der Wickeltasche, wobei sich auch eigene Listen erstellen lassen. Eine weitere Funktion sind die Notfallskontakte, die man ebenfalls an Bezugspersonen weiterleiten kann. "Das ist nicht der Endstand, wir arbeiten laufend an Ergänzungen", kündigte Karmasin weitere Features an. Das Programm ist über die entsprechenden Appstores (Apple/Android) kostenlos erhältlich.