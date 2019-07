Mit diesen Apps gelingt das perfeke Urlaubsfoto

Halide

So manchem iOS-Nutzer mag es überraschend kommen. Es gibt tatsächlich auch alternative Apps zur Standard-Kamera. Halide ist mit eine der beliebtesten Apps in diesem Bereich. Statt einfach nur ein paar Filter und wildes Fotografieren zu ermöglichen, bringt die App gleich eine Reihe an Features mit, die für Hobby-Fotografen und Profis äußerst interessant sein können. So ermöglicht Halide etwa die Kontrolle von Einstellungen, die in der Original-App nicht einmal ansatzweise zu finden sind.

Beispielsweise kann die Verschlusszeit manuell gewählt werden. Statt den Standardeinstellungen des iPhones lässt sich so ein eigener Wert wählen. Weiters erlaubt Halide mit seinem auf Wischgesten basierten Interface die schnelle Auswahl unterschiedlicher Aufnahmeformate. In JPG, TIFF sowie HEIC und auch in RAW kann auf Knopfdruck aufgenommen werden. Abhängig vom eigenen Modell bieten sich noch deutlich mehr Funktionen an, die kontrolliert werden können.

So lassen sich etwa Fotos mit Depth-Control auch auf anderen Objekten anwenden, statt exklusiv auf Menschen. Auch am Fokus lässt sich mit der App deutlich mehr justieren. Für all jene, die sich mit der Belichtung beschäftigen, gibt es außerdem ein Farbhistogramm, dass bei der Ausleuchtung unterstützt.

Halide ist um 6,99 Euro für iOS erhältlich.