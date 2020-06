Nützliche Apps und Tools für die Fußball-WM

Die Fußball-WM steht vor der Tür. Da dieses Jahr die Spiele aufgrund der Zeitverschiebung am Abend und in der Nacht übertragen werden, kann man kaum alle Spiele mitverfolgen. Wer dennoch am Laufenden bleiben will, kann mit entsprechenden Smartphone-Apps, Tools und Browser-Erweiterungen sein Informationsdefizit ausbessern.