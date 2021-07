Pokemon-Go-Macher entwickelt Harry-Potter-Spiel

Niantic Labs arbeitet an Harry Potter: Wizards Unite, einem Augmented-Reality-Spiel, das an Ingress angelehnt sein soll.

Nach dem Riesenerfolg mit Pokemon Go nimmt sich der App-Entwickler Niantic Labs das nächste Riesen-Franchise zur Brust: Harry Potter. Das Smartphone-Game Harry Potter: Wizards Unite soll 2018 erscheinen. Im Vorjahr gab es bereits Gerüchte, dass Niantic an einem Harry-Potter-Spiel arbeitet. Diese wurden aber als Fake abgetan.

Laut Techcrunch sollen die Mechaniken des Augmented-Reality-Spiels an Ingress erinnern. Für die jungen User: Das war Niantic Labs Hit vor Pokemon Go. Bei Harry Potter: Wizards Unite sollen Spieler in der realen Welt Gegenstände einsammeln, Orte verteidigen und die Umgebung erkundigen. Das neue Game wird vermutlich die Daten für Locations und wichtige Punkte im Spiel nutzen, die mit Ingress und Pokemon Go gesammelt wurden.