Psych: Handy-Game aus Wien setzt auf Flappy-Bird-Konzept

„Psych“ ist ein sehr simpel gehaltenes Spiel für zwischendurch. Dabei orientiert man sich an der Flappy-Birds-Formel: Einfach zu erlernen, aber schwierig zu meistern. Man steuert ein schwarzes Dreieck durch Tippen. Ziel ist es dieses immer weiter nach vorne zu bewegen und dabei die schwarzen Felder nicht zu berühren. Die Mitte des Spielfelds saugt dabei noch das restliche Umfeld ein und sorgt für zusätzlichen Zeitdruck. Sobald das Dreieck verschluckt wird, endet das Spiel.

Das Spielprinzip ist sehr simpel. Dennoch fordert „Psych“ den Spieler heraus. Die Aufgabe wird durch die ungewöhnliche Präsentation bewusst erschwert. So wechseln plötzlich Farben und die Perspektive oder andere psychedelische Effekte treten auf, wodurch der Spieler sich immer wieder neu orientieren muss. Bleibt man an den schwarzen Balken hängen, ist man noch nicht sofort Game Over, sondern ist nur für eine knappe Sekunde „gelähmt“ und kann sich dann wieder weiterbewegen. „Psych“ hat eine gewisse Ähnlichkeit mit „Super Hexagon“, das sehr erfolgreich war, jedoch kostenpflichtig ist.