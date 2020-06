s Lab: User küren Gutscheintresor zur Sieger-App

Einige Funktionen des Gutscheintresors könnten aber dennoch in naher Zukunft ihren Weg in ein offizielles Banking-Produkt finden. So überlegt die Online-Banking-Abteilung der Erste Bank, ein entsprechendes Feature beim bereits existierenden Dokumenten-Safe hinzuzufügen, in welchem Gutscheine gespeichert und mit Erinnerungsmeldungen versehen werden können.

Auch die übrigen zwei App-Ideen sollen in der einen oder anderen Form als Banking-Lösungen umgesetzt werden. Die bargeldlose Bezahllösung "Pay-to-go" sei de facto eine "logische Weiterentwicklung" der in Kroatien gelaunchten Bezahllösung "Erste Wallet". Wird diese von den Kunden dort gut angenommen, soll die Lösung zu einem späteren Zeitpunkt auch in Österreich eingeführt werden. Die App-Idee "Party-Pay", mit der man das eigene Budget besser verwalten und auch offline mit dem Handy zahlen soll, werde im kommenden Jahr im Rahmen einer mobilen Bezahllösung verwirklicht werden.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation mit Erste Bank und Sparkassen.