Slingshot: Facebook startet Snapchat-Konkurrenten

Nachdem der vermeintliche Snapchat-Konkurrent vor rund einer Woche versehentlich veröffentlicht und danach wieder zurückgezogen wurde, macht Facebook nun ernst. Seit Dienstag ist Slingshot für iOS und Android offiziell verfügbar. Vorerst allerdings nur für US-Nutzer.

Mit Slingshot können Nutzer Fotos oder bis zu 15 Sekunden lange Videos an andere Nutzer oder Nutzer-Gruppen versenden, die nachdem sie angesehen wurden, von den Smartphones ihrer Nutzer verschwinden. Nutzer, die die Bilder ansehen wollen, müssen allerdings davor ebenfalls ein Foto oder ein Video an den Absender schicken und die Nachricht auf diese Art gewissermaßen „entsperren“. Damit will Facebook seine Nutzer dazu animieren, mehr Inhalte zu teilen.