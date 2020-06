SnoopSnitch: Android-App soll Abhörversuche erkennen

Eine neue App soll es ermöglichen, Abhörversuche am Smartphone bereits frühzeitig zu erkennen. SnoopSnitch, vorerst nur für Android-Smartphones verfügbar, wurde von Karsten Nohl auf dem CCC-Kongress in Hamburg präsentiert und veröffentlicht. Die App soll die Sicherheit des Mobilfunknetzes bewerten und erkennen, ob ein IMSI-Catcher oder sogenannte „Stille SMS“ zur Ortung eingesetzt werden. Auch Attacken über die kürzlich entdeckte Sicherheitslücke im SS7-Protokoll könnten so bereits unterwegs erkannt werden.