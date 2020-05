Song Contest: Die offizielle Second-Screen-App im Test

Daniel Seeber: „Praktischerweise enthält die App außerdem umfangreiches Hintergrundwissen zu den Künstlern, die Liedtexte inklusive Übersetzungen und die Basisinformationen der jeweiligen Teilnehmernation. Hier zudem die Möglichkeit, einzelne Songs der Interpreten als mp3 direkt in der App zu kaufen. In einem Kommentarsystem am Ende der Artikel sind Meinungen und Anregungen von Fans zu lesen, die das Lied bewertet haben und für ihre Favoriten lobbyieren.“