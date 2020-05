Spotify Hack zeigt dramatischen Musik-Moment

„Where is the drama?“ heißt das Plugin von Music Machinerys Paul Lamere für den Musik-Streaming-Dienst Spotify. Mit dem Plugin findet man in allen Spotify-Songs die perfekte, dramatischste Stelle – die Stelle, die einen zum Gruseln, Weinen oder Lachen bringt, am meisten Emotion hervorruft.

Lamere hat während des Music Hack Days in Berlin einen Algorithmus programmiert, der diese Stelle von selbst findet. Lamere bezeichnet das Projekt als „kleines Spaß-Projekt“. Das Plugin ist zum Ausprobieren verfügbar, der Source Code ist via Github zu finden.