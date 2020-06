Threema kritisiert Datenschutz beim Rivalen WhatsApp

Der Chat-Dienst WhatsApp verstärkt den Schutz von Nachrichten seiner Kunden deutlich. Sie werden künftig auf ihrem gesamten Weg verschlüsselt - zunächst allerdings nur bei der Android-App. WhatsApp, das inzwischen zu Facebook gehört, tat sich dafür mit den bekannten Verschlüsselungs-Spezialisten von Open Whisper Systems zusammen. Die Firma bietet mit „ TextSecure“ ein Verfahren für den geschützten Nachrichten-Austausch und auch eine eigene App an.

Das Verschlüsselungs-Prinzip von „ TextSecure“ finde sich nun auch in der Android-App von WhatsApp, erklärte Open Whisper Systems in einem Blog-Eintrag am Dienstagabend. Täglich würden bereits Milliarden verschlüsselte Mitteilungen ausgetauscht. Ein Sprecher des WhatsApp-Besitzers Facebook bestätigte die Angaben.