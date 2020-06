Tripwolf erneuert Android-App

Durch die Umsetzung von Googles Konzept des Material Designs rücken illustrative Fotografien von Destinationen in den Vordergrund. Das aufgeräumte Layout erleichtert die Bedienung auf kleinen Bildschirmen, indem störende Elemente entfernt wurden und der Blick auf das Wesentliche gelenkt wird. “Schon nach der Veröffentlichung unserer neu designten iPad- und iPhone-App war für uns ersichtlich, dass das Design ein wesentlicher Verkaufsfaktor ist. Wir freuen uns sehr, dass nun sämtliche unserer Apps im modernen Look erstrahlen.” , sagt Wilfried Schaffner, tripwolfs Geschäftsführer dazu.

Wer die neue App von tripwolf ausprobieren will, bekommt am 25.12.2014 die Möglichkeit dazu. An dem Tag (ab dann wird auch die neue Android-App verfügbar sein) können bestehende und neue User einen kostenlosen Reiseführer in der neuen App runterladen. Das Angebot gilt allerdings auch für iOS-Nutzer.