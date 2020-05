TU Wien entwickelt Navigations-App, die ohne GPS auskommt

Nur noch 30 Minuten bis zum Boarding für den Anschlussflug im anderen Terminal und noch dringend eine Toilette - die schnelle Orientierung in großen Gebäuden wie Flughäfen kann schwierig sein. An der Technischen Universität (TU) Wien wurde nun gemeinsam mit einem Unternehmen eine App entwickelt, die in das Live-Bild der Smartphone-Kamera die passenden Wegweiser und andere Informationen einblendet.