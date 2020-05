UPC bringt TV-Streaming-App

Der TV- und Internetanbieter UPC will sein App-Angebot ausweiten und bringt mit Horizon Go eine App für Smartphones und Tablets, mit der man im eigenen UPC-WLAN-Netz auf bis zu drei Endgeräten fernsehen kann. Zum Start Mitte November werden laut dem Provider Android und iOS unterstützt. Voraussetzung ist, dass man sowohl sein Internet als auch sein Kabel-TV via UPC bezieht. Aus lizenzrechtlichen Gründen ist die Nutzung der UPC App Horizon Go über Mobilfunk oder Internetzugänge anderer Anbieter zurzeit noch nicht möglich, wie UPC selbst in einer Aussendung schreibt.

100 TV-Kanäle gibt es für Kunden mit UPC TV PLUS. Kunden mit UPC TV START erhalten 74 Sender, jene mit UPC TV MINI 55 Kanäle. In Zukunft soll das Angebot noch mit On-Demand-Sendungen ausgeweitet werden.

Das Angebot wird für Kunden ohne Zusatzkosten verfügbar sein, auch die Apps werden gratis angeboten