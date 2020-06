UPC startet TV-Streaming-App

Der TV- und Internetanbieter UPC erweitert sein App-Angebot. Am Dienstag startete UPC Horizon Go, eine Anwendung die das UPC TV-Angebot inklusive On Demand-Services auf Smartphones und Tablets bringt. Unter horizon.tv steht auch eine Variante für Webbrowser zur Verfügung.

Genutzt werden können die Apps aber lediglich im Netz von UPC. Voraussetzung ist, dass auch das Kabel-TV von UPC bezogen wird. Mitglieder eines Haushalts können dann etwa unterschiedliche Inhalte am TV-Gerät, Tablet oder Smartphone und Laptop ansehen.

Die Nutzung über Mobilfunk oder Internetzugänge anderer Anbieter sei aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich, teilte UPC bei der Ankündigung der Apps Ende Oktober mit.