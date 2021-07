Wiener Schmäh für WhatsApp-Nachrichten

Das sogenannte „Team Leiwand“ hat eine App für Android-Geräte entwickelt, die „Sound of Vienna“ heißt. Darin sind mehr als 50 Sprüche und Sounds enthalten, die typisch wienerisch sein sollen und deren Sprüche sich via WhatsApp verschicken lassen.

Man kann seine Lieblingssprüche zu einer persönlichen Favoritenliste speichern, in dem man diese antippt. Per WhatsApp lassen sich dann etwa ein "Dere", ein "Serwas", ein " Leiwand", "Aufgwamt is nua a Gulasch guat" oder auch Sounds wie "Bierdose öffnen", "Rülpsen" oder "Bierflaschen prosten" verschicken. Auch als Klingelton lassen sich die Sounds speichern.

"Unsere App bringt Wienerisch in WhatsApp und Co. Mit unserem 'Sound of Vienna' können Wiener Sprüche in Messengern verschickt werden. Weils leiwand is, Oida. Wir arbeiten bereits an den ersten Updates dazu und hoffen auf zahlreiches Feedback“, heißt es seitens des Entwicklerteams, das angibt, daran nächtelang gearbeitet zu haben, und sich Feedback wünscht.