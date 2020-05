„Wildbienen-Volkszählung“ mit Bienencheck-App

Obwohl es in Österreich 700 verschiedene Wildbienenarten gibt, ist ein Großteil dieser vom Aussterben bedroht. Die plattformunabhängige Hybrid-App, die sowohl für iPhones als auch für Android-Handys verfügbar ist, soll durch tolle Ideen und spielerische Grafik-Elemente das Bewusstsein erhöhen. Auch Forschungs-Institute wie die IIASA sind bereits an der Auswertung der Wildbienendokumentation interessiert, da es bisher noch nie ein solches Citizen Science-Projekt gab.

Fachwissen kann entweder beim Bienenwissen zum Weitererzählen, in den Bienensteckbriefen oder bei Fragen an die Bienenexperten erworben werden. Neben dem „Erste-Hilfe“-Package, das man kostenlos bestellen kann, wird man für die häufige Teilnahme unter anderem mit Titeln wie „BienenkönigIn“ und „MeisterIn der Wildbienen“ belohnt.

Jeder kann so sein Bundesland in der Zählung vertreten und mitverfolgen, wie viele Bienen in anderen Teilen Österreichs dokumentiert wurden. Öffentliche Aufmerksamkeit erregen auch Selfies mit dem Hashtag #bienencheck und schaffen so Bewusstsein für dieses wichtige Thema.