2014 hat Amazon 6.000 neue Stellen in Europa geschaffen

Der weltgrößte Versandhändler Amazon hat in der EU nach eigenen Angaben im Vorjahr über 6.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Es handle sich um unbefristete Vollzeitstellen, sagte eine Amazon-Sprecherin. Rund 1.200 der Stellen seien in Deutschland entstanden. Hier liegt Amazon indes im Dauer-Streit mit der Gewerkschaft ver.di, die höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen will.

Amazon beschäftige nun über 32.000 festangestellte Mitarbeiter in der EU, teilte das Unternehmen am Dienstag weiter mit. Im vergangenen Jahr seien unter anderem Mitarbeiter für den Kundenservice und die Logistikzentren eingestellt worden, aber auch in den Software-Entwicklungszentren. Amazon wolle weiter investieren und auch 2015 "zahlreiche Positionen besetzen", sagte Amazon-Manager Xavier Garambois.