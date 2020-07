2020: Geräteboom und Datenexplosion

Im Schnitt 6,5 vernetzte Geräte pro Person

Vor neun Jahren noch, das GSM-Zeitalter war schon elf Jahre alt, hatte jeder zehnte Mensch auf der Erde ein vernetztes Gerät. Im vergangenen Jahr hatte im Schnitt jeder Erdenbürger 1,8 Geräte und 2020 werden es – bei prognostizierten 7,6 Milliarden Menschen – 6,5 Geräte sein. „Es wird eine Explosion bei den mit dem Web verbundenen Geräten geben", sagte Warrior beim diesjährigen Cisco Partner Summit in San Diego.

Das Web für Alles

In ihrer Prognose sind auch die Geräte enthalten, die als „Internet der Dinge" bezeichnet werden. „Wir werden in Zukunft nicht vom ,Internet of things`, sondern vom ‚Internet of everything` reden", so Warrior. Das Internet für Alles sozusagen. Zum einen gebe es die Kommunikation zwischen den Menschen, die immer funktionieren muss; „Immer dann und überall dort, wo sie es wollen bzw. wo sie es brauchen". Eine Umfrage unter amerikanischen College-Studenten habe ergeben, dass für ein Drittel der Studenten Internet so wichtig geworden ist, wie die Luft zu atmen, ein Drittel der Befragten sagten zudem, dass das Web für sie wichtiger sei, als ein eigenes Auto.

Machine-2-Machine-Kommunikation wächst enorm

Zum anderen werde die Machine-2-Machine-Kommunikation, bei der Geräte ohne Zutun des Menschen miteinander kommunizieren, enorm wachsen. Da dabei das Netz für den ständigen Datenfluss zwischen den Geräten verantwortlich ist, müsse dieses stabil bleiben, denn mit der „Explosion der Geräte" werde der Internet-Verkehr kräftig steigen.

Die Killer-App werde Video sein, sagt Warrior. Weil Konsumenten immer mehr auf Video setzen und etwa noch stärker Streaming-Angebote nutzen werden. Und weil die Kommunikation innerhalb und auch zwischen Unternehmen via Video geführt wird. Warrior: „Zwei Drittel des Datenaufkommens werden im Jahr 2015 Video sein." Das setzt stabile Netze voraus, denn der Datenverkehr wird sich um den Faktor 36 vervielfachen.