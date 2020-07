9,4 Mio. Euro Facebook-Verdienst in Österreich

Der Internetriese Facebook, der am Freitag in New York an die Börse gehen wird, verdiente in Österreich rund neun Mio. Euro. Die heimischen Unternehmen gaben im Vorjahr 9,4 Mio. Euro für Werbeanzeigen auf Facebook aus, geht aus einer Studie von "Werbeplanung.at" hervor. Insgesamt wurden in Österreich für Werbung auf sozialen Netzwerken etwas mehr als 12 Mio. Euro ausgegeben. Damit landeten fast vier von fünf Euros aus dem Social-Media-Werbebudget bei Facebook. Im Vergleich: Die gesamten Werbeausgaben lagen 2011 in Österreich bei 3,8 Mrd. Euro.

Neue Jobs entstehen

In den letzten Jahren seien durch Facebook neue Berufsfelder und neue Jobs entstanden, sagte Elisabeth Oberndorfer von Werbeplanung.at gegenüber der APA. So gebe es eigene Facebook-Agenturen, zusätzlich zu Online- und klassischen PR-Agenturen. Wie viele Jobs dadurch entstanden sind, ist schwer zu sagen. Es könnten zwischen hundert und tausend sein, so die allgemeine Markteinschätzung. In größeren Unternehmen sind meist bis zu zwei Mitarbeiter für Facebook und Co zuständig.

Relativ wertvolle Österreicher

Werbekunden von Facebook bezahlen für jeden Klick eines Users. In Österreich sind das durchschnittlich 41 US-Cent pro Mausklick, so das Marktforschungsunternehmen Socialbakers. Österreich liegt damit im oberen Drittel. Den höchsten Werbepreis hat Facebook in Japan mit mehr als einem Dollar. In den USA kostet den Werbekunden jeder Klick 89 Cent. Facebook setzt sogenannte "soziale Werbeformate" ein. Dabei werden Äußerungen, Aktivitäten und "Gefällt mir"-Angaben von Facebook-Freunden im Zusammenhang mit einer Marke angezeigt. So soll die Zielgruppe punktgenau erreicht werden. Im vergangenen Jahr stammten 85 Prozent der Einnahmen aus Anzeigen.

Vorreiter Red Bull

Die österreichische Nummer 1 in Sachen Facebook-Fans ist Red Bull - mit über 28 Millionen Anhängern sogar weltweit die Nummer 5. Dahinter liegt Swarovski mit 2,3 Millionen Fans. Das sind die beiden österreichischen Marken, die über eine Million Fans haben. Die Unternehmen halten sich aber bedeckt, wie viele Werbegelder sie in Facebook stecken. Insgesamt listet Socialbakers 104 Marken ("brands") aus Österreich auf. Weltweit sind es über 15.000.