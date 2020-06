Airbus-Firma baut Modul für US-Raumkapsel Orion

Diesen Auftrag vergab die Europäische Weltraumagentur ESA am Montag in Berlin an das Unternehmen, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) in Köln mitteilte. Airbus Defence and Space wird demnach das Servicemodul ESM für die Orion-Kapsel entwickeln und bauen. Das Modul soll für den Antrieb sowie die Energieversorgung und die Lagerung wichtiger Versorgungsgüter wie Wasser und Sauerstoff sorgen.

Das Servicemodul ESM basiert auf der Technologie des europäischen Versorgungsfrachters ATV (Automated Transfer Vehicle) für die ISS. Der letzte von insgesamt fünf ATV-Raumfrachtern hatte am 12. August an die ISS angedockt. Er soll die Raumstation im Februar 2015 wieder verlassen und danach in der Erdatmosphäre verglühen.