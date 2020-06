Aktie von Internetradio Pandora im Sturzflug

Die Aktie des Internet-Radios Pandora ist nach einem mäßigen Quartal von den Investoren in den Keller getrieben worden. Der Kurs fiel im vorbörslichen Handel am Freitag um rund 17 Prozent, in einer ersten Reaktion schmolz zunächst in kürzester Zeit fast ein Fünftel des Börsenwerts weg. Pandora verfehlte die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und Gewinn. Die Nutzerzahl wuchs binnen drei Monaten um 5 Millionen auf zuletzt 81,5 Millionen.