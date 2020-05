Alcatel-Lucent verteidigt Übernahmepläne durch Nokia

Nokia und Marktführer Ericsson hatten dagegen mit ihren Zwischenberichten enttäuscht. Bei den Finnen brach der operative Gewinn um 61 Prozent ein, bei den Schweden um fast ein Fünftel. Einige Alcatel-Aktionäre forderten daher bereits Änderungen an der Kauf-Vereinbarung mit Nokia. Alcatel-Chef Michel Combs sieht dafür keine Veranlassung. "Die Gründe für das Geschäft liegen nicht in der Entwicklung eines einzelnen Quartals", sagte er. Auf dem Tisch liegt ein Angebot von 15,6 Mrd. Euro in Aktien.