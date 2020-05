Alibaba bekommt trotz Rekord-Ergebnis neuen Chef

Der Betreiber der größten chinesischen Online-Handelsplattform steigerte im vergangenen Vierteljahr den Umsatz im Jahresvergleich um 45 Prozent auf 17,4 Milliarden Yuan (2,46 Mrd Euro). Der Gewinn sank in dem Ende März abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal um 49 Prozent auf 5,66 Milliarden Yuan. Der Auslöser dafür seien vor allem Aktien-Ausschüttungen an Mitarbeiter gewesen, erklärte Alibaba. Das Unternehmen hatte am 19. September den bisher größten Börsengang gestemmt und in New York rund 25 Milliarden Dollar eingesammelt.

Weiterhin verbucht Alibaba das schnellste Wachstum auf Smartphones und Tablets. Die Zahl der Nutzer, die von mobilen Geräten aus auf Alibaba-Angebote zugreifen, stieg mit zuletzt 289 Millionen um 77 Prozent im Jahresvergleich und um fast ein Zehntel binnen drei Monaten. Der Mobil-Umsatz war mit 5,2 Milliarden Yuan sogar über vier Mal höher als vor einem Jahr.