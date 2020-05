Alibaba will in indischen Smartphone-Markt einsteigen

Der Amazon–Rivale Alibaba will Insidern zufolge in den indischen Smartphone-Markt einsteigen. Der chinesische Online-Händler verhandele mit dem Hersteller Micromax über den Kauf von 20 Prozent an der Firma, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Bis zu 1,2 Milliarden Dollar könnte Alibaba in den Hersteller investieren, sagten zwei von ihnen. Der Wert von Micromax wird derzeit mit rund sechs Milliarden US-Dollar beziffert.

Alibaba verspreche sich davon zusätzliches Wachstum, da Indien einer Studie der International Data Corporation zufolge der weltweit drittgrößte Smartphone-Markt ist. So könnten die Chinesen ihren Bezahldienst Alipay auf Micromax-Geräten installieren. Mobile Zahlungen verhalfen dem Amazon-Konkurrenten im abgelaufenen Quartal zu einem Umsatzplus von 45 Prozent.

Micromax ging 2008 an den Start. Die vergleichsweise günstigen und mit großen Bildschirmen ausgestatteten Geräte sind in Indien inzwischen gefragter als die von Platzhirsch Samsung. Die Finanzspritze von Alibaba würde dem Unternehmen die Expansion in andere Geschäftsfelder wie PCs ermöglichen.