Amazon angelt sich .buy-Domain für 4,6 Millionen Dollar

Heißt begehrte neue Top-Level-Domains lassen sich Unternehmen mehrere Millionen Dollar kosten. Wie Domainnamewire berichtet hat Amazon für die .buy-Domain rund 4,6 Millionen US-Dollar ausgeben. Demnach hat der Online-Versandhändler damit Google überboten.

Die Domain .tech brachte rekordverdächtige 6,7 Millionen Dollar und ging an das Unternehmen Dot Tech LLC. Angeblich haben mehrere Bieter für diese Domain 6,2 Millionen geboten. Bis zuletzt im Rennen waren Uniregistry, Nu Dot Co, Donuts, Minds + Machines sowie ebenso Google. Außerdem ging die Domain .VIP für gut drei Millionen Dollar an Minds + Machines.