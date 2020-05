Amazon beschert Post Rekord-Weihnachten

Die Post hat 2013 70 Mio. Pakete zugestellt. Im Dezember waren das 350.000 bis 400.000 pro Tag, am 17. Dezember wurde mit 429.000 ein Rekord erreicht. Der Zuwachs sei „auf die Zustellqualität und den nach wie vor steigenden Internet-Handel zurückzuführen“, so die Post am Donnerstag in einer Aussendung. Alleine im Advent wurden außerdem 70 Mio. Briefe und Weihnachtskarten zugestellt.