Amazon bis 24.12. bestreikt - Auswirkungen unklar

Im hessischen Versandzentrum Bad Hersfeld sagte eine Verdi-Vertreterin dagegen, Amazon-Mitarbeiter berichteten von einem Rückstau an Bestellungen. Die Gewerkschaft erhalte auch E-Mails von Kunden, dass die Lieferzeiten länger dauerten als üblich. Der Ausstand in Bad Hersfeld, Leipzig, Graben ( Bayern) und Rheinberg ( Nordrhein-Westfalen) soll bis Heiligabend dauern. In dem seit Jahren laufenden Konflikt will Verdi erzwingen, dass Amazon nach dem Tarif des Einzelhandels zahlt, nicht nach dem niedrigeren Logistiktarif.